Darsteller für Snowy gesucht

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am 9. Dezember, um 16 Uhr, haben im Friedrich-Wolf-Theater die diesjährigen Abenteuer von Schneemann Snowy unter dem Titel "Snowy und die Zeitreise - die Jubiläumsshow" ihre Premiere. Doch bevor sich an diesem Tag und an den folgenden acht Aufführungen bis Weihnachten wieder Tausende Besucher an dem Musical freuen können, müssen noch die Darsteller gefunden werden. Am Sonntag sind alle Interessierten zum Casting eingeladen.

Los geht es am Sonntag um 13 Uhr. Wie schon in den Vorjahren ist das Casting in verschiedene Altersgruppen unterteilt. Begonnen wird mit den Acht- bis Elfjährigen von 13 bis 14.30 Uhr. Es schließt sich bis 16 Uhr die Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen an. Ab 17 Uhr sind alle gefragt, die älter als 18 Jahre alt sind.

Die Vorbereitung auf das Casting ist relativ einfach. Es sollte ein Gedicht aufgesagt und ein Lied vorgetragen werden. Außerdem will die Jury noch wissen, wie tänzerisch begabt die Kandidaten sind. "Werdet Teil der Show, die erzählt, was in 20 Jahren ,Snowy's Abenteuer' alles passiert ist", wirbt die Jury.

Wer mitmachen will und auch angenommen wird, sollte sich ab September Wochenenden freihalten. Die Proben starten ab September und arbeiten auf die Veranstaltungen hin", heißt es in der Ankündigung. Auch sollte man sich die neun Aufführungstage vormerken: Nachmittagstermine sind am 10., 22., 23. Dezember jeweils um 16 Uhr sowie am 24. Dezember um 14 Uhr. Vormittagstermine sind am 12., 13., 19. und 20. Dezember jeweils um 9.30 Uhr.

www.schneemann-snowy.de