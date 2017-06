Sanierung in der Turnhalle geht weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (lö) In der Diskussion um den Neubau einer Schulsporthalle in Schönfließ, die eigentlich unstrittig ist, hat Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) jüngst darauf hingewiesen, dass die bestehende Halle weiter saniert wird. "Der zweite Bauabschnitt wird im kommenden Jahr in Abstimmung mit der Schule erfolgen", sagte Dagmar Püschel jüngst bei der Einwohnerversammlung in Schönfließ. Dann ist vorgesehen, eine Brandmeldeanlage zu installieren, den Umkleidebereich zu erneuern und das Parkett zu sanieren. Außerdem soll eine Prellschutzwand und eine neue Sporthalltentür eingebaut werden. "Es ist auch vorgesehen, die Heizungsanlage vom Sportgeräteabstellbereich zu trennen", sagte die Bürgermeisterin. Schon im vergangenen Jahr wurde unter anderem die Decke erneuert.