Kreisstraße erhält neue Decke

Oberbarnim/Buckow/Müncheberg (MOZ) Freud und Leid liegen dicht nebeneinander. Während am Montag eine offenbar wenig bekannte Straßensperrung Oberbarnimer Bürger ärgerte, können sich Bus-Bahn-Umsteiger freuen. Ab Sonnabend gibt es an den Wochenenden in Müncheberg mehr Zeit zum Umsteigen.

Die ältere Dame am Telefon ist mehr als verärgert. Nachdem in der Vorwoche die Irritationen um den zeitlichen Beginn einer Vollsperrung der Bundesstraße 1/5 zwischen Hoppegarten/Mü. und Lichtenow viele Gespräche unter Kraftfahrern beherrschten und sich der Baustart ein- ums andere Mal wieder veränderte, war in den Medien von der Kreisstraße zwischen Klosterdorf und der Kreuzung mit der B 168 bei Ernsthof nie die Rede.

Die sei bereits seit Montag voll gesperrt, lässt die Grunow-Ernsthoferin wissen. Doch wieso sage das keiner und man könne das rechtzeitig in der Zeitung lesen? Auch nach etlichen erfolglosen und weiteren Telefonaten war nicht genau auszumachen, weshalb die Information darüber die Lokalredaktion nicht erreichte.

Er habe nach Rückkehr aus dem Urlaub am Sonntagabend eine entsprechende Mail gelesen, zeigte sich Oberbarnims ehrenamtlicher Bürgermeister Lothar Arndt vorinformiert und froh, dass der katastrophale Zustand der Verbindung in die Nachbarortsteile nun behoben werde.

Bei der Kreisstraßenmeisterei wusste man, dass die Öffentlichkeit vom Landkreis am 22. Juni informiert worden sei. Dieser Strang war aber vermutlich gekappt ... Pressesprecher Thomas Berendt schickte die vorbereitete Mitteilung daher noch einmal ab.

Die Kreisstraße erhält auf einer Länge von knapp 3,6 Kilometern zwischen der B 168 und der Querung der OPAL-Trasse in Richtung Klosterdorf eine neue Deckschicht, ist darin zu lesen. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung von der Firma RASK Brandenburg GmbH ausgeführt und dauern voraussichtlich sechs Wochen. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt über B 168 und L 33 sowie die Orte Ernsthof, Prötzel, Strausberg/Klosterdorf und zurück.

Beim Busunternehmen Mobus GmbH und an der Prötzeler Grundschule wusste man das rechtzeitig, handelte bzw. richtete sich darauf ein, ergaben telefonische Nachfragen. Es beträfe die Linien 929 und 937, gab der Mann in der Leitstelle der MOZ Auskunft. An den entsprechenden Bushaltestellen in Grunow-Ernsthof beispielsweise hingen entsprechende Informationen, bestätigte zudem Gemeindevertreter Ralf Hanne.

Und im Schulsekretariat von Prötzel konnte sogar auf die Minute genau Antwort gegeben werden. In Klosterdorf fahre der Bus morgens sechs Minuten eher los. Die 20 Klosterdorfer Schüler seien dann rechtzeitig zum Unterricht da. Nach Hause müssten allerdings ein paar Minuten mehr gewartet werden.

Ganz anders die Situation am Umsteigepunkt Bus/Bahn in Müncheberg, wo der Übergang von einer Minute von der RB 60 zum Bus in Richtung Buckow einfach zu knapp war. Bei Verspätung der Bahn war der Anschluss passee. Auch in der Gegenrichtung Buckow zum Bahnhof Müncheberg reichten die bisher fünf Minuten Umsteigezeit nicht, da der Bus vorab die Bahnschienen kreuzen bzw. vor der geschlossenen Bahnschranke anhalten musste, obwohl die Bahn aus Richtung Kostrzyn noch nicht im Bahnhof war.

Dort ist an den Wochenenden jetzt Entspannung angesagt. Nach diversen Kundenhinweisen und "reichlichen Abwägungen" sind Busunternehmen und Landkreis übereingekommen, außer der Reihe den Wochenendfahrplan der Linie 928 (Müncheberg-Müncheberg Bhf. -Waldsieversdorf-Buckow) zu ändern, heißt es in der Pressemitteilung.

Damit betrage die Umstiegszeit bei den meisten Fahrten vormittags in Richtung Buckow 13 Minuten und nachmittags aus Buckow zur RB 26 in Richtung Berlin 14 Minuten. "Dieser Plan gilt ab 1. Juli." Die neuen Anschlüsse wie auch der Gesamtfahrplan werde nun beobachtet, um auf Grundlage der gesammelten Erfahrungen mögliche Anpassungen zum Dezemberfahrplanwechsel festzulegen.