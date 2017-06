Granseer Friedhof soll umgestaltet werden

artikel-ansicht/dg/0/

Ohne das historische Gewachsene der Anlage insgesamt in Frage zu stellen, soll der Friedhof den veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden, erklärte der zuständige Fachbereichsleiter Manfred Richter. Zwei Gespräche mjt Bürgern zu dem Thema hatte es bereits gegeben. Dies vor dem Hintergrund einer Änderung beim Bestatten von Angehörigen - nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen. Die Nachfrage nach klassischen Wahlgrabstellen und Urnengräbern geht zum Beispiel laut Richter zurück, wie Statistiken belegen. Die Anzahl anonymer Grabstätten nehme dagegen zu oder ist seit langer Zeit gleichbleibend. Sprunghaft angestiegen ist indesdie Wahl des "nicht anonymen Urnen-Rasengrabes".

Für die Zukunft könne man sich zudem vorstellen, Platz zu schaffen für andere Formen der Bestattungs-Kultur auf dem Granseer Friedhof. Eine neue Form ist die eines extra angelegten Bereiches für sogenannte "Sternenkinder", also viel zu früh verstorbene Kinder. Nachfrage gibt es nach Urnengemeinschaftsgräbern oder einem Urnen-Hain. Historische Grabstätten sollten selbstverständlich erhalten bleiben, wie zum Beispiel an der Friedhofsmauer. Doch sei es bei der Größe des Friedhofs Gransee durchaus möglich, neben all den unterschiedlichen Formen der Bestattung auch sogenannte Baumbestattungen anzubieten.

Richter machte kein Hehl daraus, dass es unbedingt notwendig sei, endlich ein öffentliches WC für die Friedhofsanlage zu errichten. "Ein Bauantrag ist auch schon gestellt worden", erklärte er. Mit der Genehmigung aus Oranienburg rechne man alsbald, wobei man auf Fördermittel hoffen könne. Die Baukosten würden etwa 50 000 Euro betragen. Ausschussmitglieder erkundigten sich nach dem künftigen Standort der öffentlichen Toilette - "gleich neben dem Blumenladen", erwiderte Richter, der in Aussicht stellte, dass das Vorhaben bis Jahresende erledigt sein könnte. Doch damit nicht genug: Die Trauerhalle sei nach übereinstimmender Meinung zu klein, und auch dass sie nicht barrierefrei ist, stoße auf Kritik. "Deshalb ist eine Erweiterung vorgesehen, die Behindertenfreundlichkeit wird geschaffen, außerdem muss das Dach repariert werden." Die Frage kam im Ausschuss auf, ob nun eine Sanierung oder ein Neubau zu bevorzugen sei. Richter machte klar, dass das kostenmäßig aufs Gleiche hinausliefe. Deshalb könnte auch ein Neubau angestrebt werden - Kapazität etwa 50 Personen. Zudem werden die Hauptwege befestigt.