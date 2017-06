Weitergeben, was gesund ist

artikel-ansicht/dg/0/

Einfach und lecker: Gemüsespieße wie sie Maria Schulz (27), Erzieherin in der Villa Kunterbunt in Eberswalde, zubereitet, lassen sich prima gemeinsam mit Kindern herstellen. Im Bürgerbildungszentrum vermittelt der Kurs "Ich kann kochen" die Wichtigkeit, K © MOZ/Thomas Burckhardt

Ein Verständnis für gesunde Lebensmittel und, wie man sie zu leckeren Gerichten zusammenfügt. Kinder lernen das nicht immer automatisch zuhause von ihren Eltern. Kitas und Grundschulen können da ein wichtiger Vermittler sein. Die bundesweite Initiative "Ich kann kochen" der Sarah Wiener Stiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, Pädagogen in praktischer Ernährungsbildung zu schulen. Sie zeigt Erziehern und Lehrern, wie sie gemeinsam mit Kindern einfache Gerichte zubereiten und einen Austausch darüber starten können. Die Stadt Eberswalde hat Vertretern aus ihren Einrichtungen am Dienstag zu einem Workshop ins Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonie eingeladen. Unter der Leitung von Anja Hofmann, freiberufliche Ökotrophologin und Ernährungsbilderin der Stiftung, bringt dieser den 16 Teilnehmern einen Tag lang einfache und gesunde Gerichte näher.

"Kinder sind allem Neuen gegenüber viel offener und kreativer als Erwachsene. Genau das kann man beim gemeinsamen Kochen gut nutzen", sagt Anja Hofmann. Sie würden außerdem nicht voreingenommen auf unbekannte Lebensmittel reagieren. Obwohl sich Pädagogen in Kinder hineinfühlen können sollten, gelingt das oft nicht, so die 28-Jährige. Das gemeinsame Kochen mit den Erziehern soll ihnen zeigen, was sich mit Kindern gut umsetzen lässt und, was sie überfordern würde.

Schnippeln, rühren, quetschen - alles Arbeiten, die Kinder in fast jedem Alter gut umsetzen können. Nach diesem einfachen Prinzip richten sich auch die Rezepte. Auf dem Plan stehen ein Frühlingssalat mit frischem Gemüse, Kartoffel-Möhren-Stampf, Gemüsespieße, dazu selbst gemachter Ketchup, gefüllte Spitzkohlschnecke aus Dinkelteig sowie eine Quarkspeise mit Vanille und Obstkompott. Hin und wieder fehlt ein Utensil in der Küche des Bürgerbildungszentrums. "Das ist nicht schlimm. Die Teilnehmer sollen lernen, zu improvisieren - wie Kinder es auch tun würden", sagt Anja Hofmann. Dem praktischen Teil geht ein theoretischer voraus, in dem die Referentin Bildungsmaterial durchspricht, Warengruppen und kindliches Ernährungs- und Geschmacksbildungsverhalten bespricht. "Wir wollen erreichen, dass sich die Teilnehmer in die Rolle des Kindes einfühlen", so Anja Hofmann.

"Die Stiftung macht das, weil Kinder immer seltener Gelegenheit bekommen, zu beobachten, wie gekocht wird", sagt Florian Mannchen. Die meisten Kindertagesstätten und Schulen bekommen Mittagessen geliefert. Der direkte Kontakt zum Ausgangsprodukt fehlt. Das kann in ein Abhängigkeitsverhältnis mit der Lebensmittelindustrie führen, die häufig von Intransparenz und Fertigprodukten geprägt ist, erklärt der 36-jährige Leiter des Weiterbildungsprogramms der Berliner Stiftung. Kochen sei eine uralte Kulturform wie lesen und schreiben, die Kinder für sich entdecken sollten. Die Stiftung folgt dem Ansatz: Kochen bedeutet Mündigkeit. "Nur, wenn ich meine Speisen selbst zubereite, weiß ich, was drin ist", so Florian Mannchen.

"Wir beobachten immer wieder, dass Erzieher selbst nicht regelmäßig kochen", macht Florian Mannchen das Problem deutlich. Das zu vermitteln, gehöre aber zum Bildungsauftrag von Kitas und Schulen. Maria Schulz ist Erzieherin in der Kita "Villa Kunterbunt". Sie koche privat eher unregelmäßig und in der Kita nehme es bislang noch keinen großen Platz ein. "Ich habe nun neue Anregungen, an die ich gern anknüpfen würde", sagt die 27-Jährige. Die Stadt Eberswalde versucht das Kochen in allen Einrichtungen zu ermöglichen und sie mit Küchen auszustatten. "Da sind aber noch nicht alle auf dem gleichen Niveau", sagt Anke Bessel, Sachgebietsleiterin für Bildung der Stadt.