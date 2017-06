Kampf um Haltestelle Woodstock

artikel-ansicht/dg/0/

"Wollt ihr wirklich, dass in Polen ein Festival mit muslimischen Immigranten stattfindet?" Mit dieser Frage auf ihrer Twitter-Seite im Internet machte die Warschauer Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) kürzlich gegen das Rockfest Stimmung, das vom 3. bis zum 5. August stattfinden soll.

Anlass für die Frage war, dass der Hauptorganisator des Festes, Jerzy Owsiak, zuvor in einem Interview erklärt hatte, dass das Fest, bei dem der Eintritt kostenlos ist, sicher auch ein tolle Angelegenheit für die "mehreren Hundert Flüchtlinge wäre, die in Frankfurt (Oder) leben". Man würde sich jedenfalls darauf freuen, wenn auch einige von ihnen diesmal an der großen Party teilnehmen würden.

Für die PiS-Politiker und ihre Anhänger sind solche Einladungen ein rotes Tuch. Die polnische Regierung hat bekanntlicherweise bisher nicht einen einzigen Flüchtling aus den arabischen Ländern aufgenommen, die EU-Kommission hat kürzlich deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Warschau eingeleitet. In den Augen der PiS stellen Flüchtlinge jedoch potenzielle Terroristen dar, als Belege dafür gelten die Anschläge in Brüssel, London oder auch auf den Berliner Weihnachtsmarkt.

Ein Gutachten, dass die zuständige regionale Polizei-Zentrale in Gorzów erstellte, kam folgerichtig zu dem Schluss, dass es sich bei der "Haltestelle Woodstock", zu der jährlich um die 400000 junge Menschen strömen, um eine Veranstaltung mit erhöhtem Sicherheitsrisiko handele. Dem Veranstalter -der von Jurek Owsiak geleiteten Stiftung "Großes Orchester der Weihnachtshilfe" (WOSP) - wurden deshalb erneut hohe Auflagen erteilt. So, wie schon im vergangenen Jahr, als erstmals ein Sicherheitsbereich um die Hauptbühne und umfangreiche Einlasskontrollen eingerichtet werden mussten.

Die letztliche Entscheidung, ob die Veranstaltung stattfindet, obliegt nach polnischem Recht übrigens dem Bürgermeister von Küstrin. Der parteilose Andrzej Kunt, ein 56-jähriger früherer Arzt, der vor acht Jahren in die Lokalpolitik wechselte, gilt freilich nicht als Anhänger der PiS-Regierung und ist stolz, dass das Fest in seinem Ort stattfindet.

Für die Sicherheit des Festivals besteht zudem seit Jahren eine Kooperation der polnischen und der Brandenburger Polizei, die es auch in diesem Sommer wieder geben soll. In einem offenen Brief an den Warschauer Innenminister Mariusz Blaszczak, der seine Bedenken gegen das freizügige Festival schon häufig offen zeigte, versicherte Jurek Owsiak jetzt, dass in diesem Jahr zusätzlich zur Polizei mehr als 900 freiwillige Ordnungskräfte, 20 Ärzte und 300 medizinische Helfer eingesetzt würden.

Freilich ließ es sich Owsiak auch nicht nehmen, zu Gesprächsrunden am Rande des Musikfests polnische Politiker einzuladen, die als Europafreunde und Kritiker der PiS-Regierung bekannt sind.