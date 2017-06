Markgrafenhof dauerhaft geschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

Rauen (MOZ) Der Markgrafenhof in Rauen ist geschlossen und wird voraussichtlich auch nicht wieder als Restaurant und Pension eröffnen. Das hat Silvio Kolbe, Mit-Eigentümer der Immobilie sowie Inhaber und Geschäftsführer der Markgrafenhof GmbH auf MOZ-Nachfrage mitgeteilt. Die bis Ende September gebuchten Familienfeiern sind davon unberührt, werden wie vereinbart über die Bühne gehen. Das À-la-carte-Geschäfte ruhe bereits sei Jahresbeginn. Zuletzt wurde noch einmal an Himmelfahrt Laufkundschaft bewirtet.

Wird verkauft: Der Markgrafenhof in Rauen wurde seit 1995 als Restaurant genutzt. © MOZ/Bettina Winkler

Kolbe, der Restaurant und Pension als Nebenerwerb betrieb, werde die wirtschaftliche Tätigkeit zum 1. Oktober einstellen. Zu dem Termin werde das Objekt auch verkauft. Es gebe Interessenten, es zeichne sich aber nicht ab, dass hier wieder ein Gastronomiebetrieb eröffnet werde. Allerdings obliege diese Entscheidung natürlich dem künftigen Eigentümer. Kolbe hatte die Immobilie vor drei Jahren gekauft und zum 1. Mai 2014 eröffnet. Der Rauener hatte auch im Nebengelass eine Sammlung landwirtschaftlicher Maschinen untergebracht. "Alles, was unserer Ortshistoriker Andreas Simon davon will und auf dem Museumshof unterbringen kann, soll er bekommen."

Der imposante Markgrafenhof wurde übrigens seit 1995 als Restaurant genutzt. Zuvor war das Objekt ein reiner Bauernhof.

Auch in der Gaststätte samt Bowlingbahn am Sportplatz sind seit gut einem halben Jahr die Lichter aus. Der vorherige Betreiber hatte vor eineinhalb Jahren die Schließung angekündigt. Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung fragte Bernd Sauer, Vorsitzender der SG Rauen, an, wann mit einer Wiedereröffnung zu rechnen sei. "Wir haben trotz Aushang und Anzeige keinen Interessenten gefunden", lautete die Antwort des ehrenamtlichen Bürgermeisters, Sven Sprunghofer.

Sauer regte an, das Gebäude dann wenigsten für Familienfeiern zu verpachten. Es gebe Anfragen, die den Bedarf untersetzten. Dann wiederum, so Sprunghofer werde eine Satzung benötigt, die die Nutzung und das Entgelt dafür regelt. Allerdings gebe es schon das Gemeindebüro mit einem Saal in vergleichbarer Größe. "Wir brauchen keine zwei Räume für 30 bis 40 Personen", gab der Bürgermeister zu bedenken.

Und in das Gebäude der Sportplatz-Gaststätte müsste investiert werden. Die Bowlingbahn sei 20 Jahre alt, müsste hergerichtet oder ausgebaut werden. "Wir brauchen ein Konzept, eine Idee für das Gebäude", lautete Sprunghofers Fazit. Er glaube übrigens nicht, dass sich ein Gaststättenbetrieb lohne, wenn es nicht mal für den Markgrafenhof Interessenten gebe.