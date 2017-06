Einmal zurück auf die Schulbank

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Mit Tanz, Gesang und schauspielerischen Darbietungen haben die Schüler der Sonnengrundschule am Dienstag ihren Projektnachmittag eröffnet. Unter dem Motto "Das sind wir" zeigten die Erst- bis Sechsklässler ihren Eltern und Geschwistern, was sie an der Schule alles lernen.