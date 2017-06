Dobrindts Reinheitsgebot

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Schlechte Nachrichten für Opel und Smart: Bei Nachmessungen des Kraftfahrtbundesamtes im Zuge des Dieselskandals wurde bei zwei Modellen ein erhöhter Ausstoß von Kohlendioxid gemessen. Um Transparenz sicherzustellen, will Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) künftig reellere Messwerte veröffentlichen.

Knackpunkt Abgase: Mit einem neuen Institut will Verkehrsminister Alexander Dobrindt Transparenz schaffen. © picture alliance

Es kommt einer wundersamen Reinigung gleich, was der Bundesverkehrsminister am Dienstag präsentierte. Bei einer Prüfung des Stickstoffausstoßes an 53 Modellen im April 2016 waren 29 Automodelle nämlich noch als Umweltverschmutzer beim Kohlendioxid (CO2) enttarnt worden. Sie überschritten den sogenannten Katalogwert bei dem klimaschädlichen Gas um mehr als zehn Prozent. 19 davon unterzog das Kraftfahrtbundesamt inzwischen einer Nachprüfung. Nun überstiegen nur noch zwei Modelle den Wert, für den sie eine Typgenehmigung haben: der Opel Zafira 1.6l und der Smart Fortwo 0.8l. Der Opel lag um 8,9 Prozent über dem Katalogwert, der Smart um 4,4 Prozent.

Dies geht aus einem Bericht hervor, den Dobrindt am Dienstag in Berlin vorstellte. Wie er mitteilte, sind von den Überschreitungen der Werte 17 000 Fahrzeuge betroffen - 8000 Zafiras und 9000 Smarts. Beide würden in der getesteten Version allerdings nicht mehr hergestellt.

Gesetzlich verbindliche Grenzwerte für einzelne Automodelle gibt es für den CO2-Ausstoß nicht. Autofirmen müssen lediglich einen Durchschnittswert einhalten, der aus dem Ausstoß ihrer kompletten Fahrzeugflotte ermittelt wird. "Wir haben keinen Grund, den Flottenverbrauch anzuzweifeln", sagte der Minister.

Die Unterschiede zur ersten Untersuchung des Kraftfahrzeugbundesamtes (KBA) sind teils drastisch. Hatten die Prüfer zunächst etwa beim VW Touareg 3.0l einen Kohlendioxidausstoß von 202 Gramm je Kilometer festgestellt, waren es in der Nachprüfung nur noch rund 172. Der Katalogwert von 174 wurde damit eingehalten. Den Grund für die deutlichen Abweichungen sieht das Kraftfahrtbundesamt in den Testbedingungen. Sie seien abhängig vom jeweils getesteten Auto und der Motoröltemperatur. Die Nachmessungen fanden im optimalen Bereich zwischen 20 und 30 Grad statt. Außerdem gälten bei dieser Messung andere zulässige Toleranzen.

Um künftig realistische Werte ausweisen zu können, kündigte Dobrindt noch für das laufende Jahr die Gründung eines Instituts für Verbrauchs- und Emissionsmessungen an. Es soll mit jährlich zwei Millionen Euro von der Autoindustrie finanziert werden. Verbraucher- und Umweltverbände sollen jedoch ein Mitspracherecht haben. Die Ergebnisse der Messungen, die unter realen Straßenbedingungen an jährlich 70 Neuwagenmodellen ermittelt werden sollen, können dann im Internet eingesehen werden. Die Autobauer sind allerdings nicht verpflichtet, diese Werte in ihren eigenen Herstellerangaben zu veröffentlichen.

Kritik kam vom Umweltverband BUND. "Wenn man die Autohersteller einlädt, diese Messungen zu finanzieren, haben wir Zweifel", sagte Verkehrsexperte Jens Hilgenberg. Er übergab 29 000 Unterschriften für ein Verkaufsverbot von Dieselautos.