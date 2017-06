Kurstädter holen auf Anhieb Vizetitel

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Mit der Vize-Meisterschaft krönte Aufsteiger TC Grün-Weiß Bad Freienwalde eine überragende Aufstiegssaison in der U 40-Heren-Bezirksliga Berlin/Brandenburg. Die Mannen um Routinier Rolf Jahnke mussten lediglich dem neuen Titelträger TC Spandau/Kaldow den Vortritt lassen. "Die Mannschaft hat wirklich eine tolle Saison gespielt und in der Liga den etablierten Mannschaften schon ein wenig das Fürchten gelehrt", zog Bad Freienwaldes Vereinschef Johannes Schwanz nach dem 7:2-Heimerfolg gegen die dritte Vertretung des Grunewalder TC am letzten Spieltag eine erfreuliche Blianz.