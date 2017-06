Einmal mit Luther am Küchentisch sitzen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Wer einmal am Tisch in der Küche von Martin Luther und seiner Frau Käthe sitzen möchte, der hat am Sonntag Gelegenheit dazu. Vielleicht doziert Luther dann über seine Gedanken des Ablasshandels eines gewissen Tetzel und Kätchen kocht eine Suppe für die auch in der Küche sitzenden Studenten.