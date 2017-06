Biberzahl richtet sich auch nach Fressangebot

artikel-ansicht/dg/0/

Gusow (MOZ) Die Biber, die mit vier bis fünfköpfigen Familien in 343 Revieren im Oderbruch leben, haben gerade Junge. Bis zu vier je Familie sind Anfang Juni geboren und sorgen dafür, dass die Zahl der von aktuell rund 1400 Bibern nicht wirklich abnehmen wird. Zwar seien alle Vorfluter und Gräben im Oderbruch flächendeckend in Reviere aufgeteilt. Aber bei entsprechendem Nahrungsangebot auf den Feldern kann die Zahl der Großnager durchaus noch steigen. Das erläuterte Antje Reetz. Die regionale Bibermanagerin des Gewässer- und Deichverbandes hat zum Jubiläumsfest des Oderbruchs am Schöpfwerk Gusow einen vielbeachteten Vortrag zum Thema "Biber im Oderbruch" gehalten. Dabei schilderte sie auch, wie ab 1984 auf Anweisung des Rates des Kreises Seelow die ersten zehn Biber an der Oder bei Reitwein angesiedelt wurden. Am Bullergraben und am Booßener Mühlenfließ wurden weitere Biber heimisch gemacht, deren Nachkommen sich nun längst mit den osteuropäischen Bibern vermischt haben.