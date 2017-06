185 Kinder wetteifern im Wald

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) 185 Schüler aus Bad Freienwalde, Neutrebbin, Altreetz, Falkenberg und Heckelberg haben an den Waldjugendspielenam Montag und Dienstag an der Köhlerei teilgenommen. Sie absolvierten 13 Stationen, an denen sie Ausgaben lösen mussten.

Was ist in der Kiste? Der Brunower Förster Holger Pölzing ermuntert Emma, Frieda und Vanessa Fiona (von links) von der Fontane-Grundschule in Bad Freienwalde hinein zu greifen, um Gegenstände zu ertasten, die im Wald zu finden sind.

Emma fasst tief in den grünen Kasten, der zwei verhängte Löcher aufweist. Gerade genug, dass zwei Hände hindurch passen. Die Schülerin einer dritten Klasse der Theodor-Fontane-Grundschule in Bad Freienwalde ist unsicher, was sie da ertastet hat. Zuerst entdeckt sie einen Stein. Förster Holger Pölzing vom Revier Brunow ermuntert sie, genau nachzudenken, als sie den zweiten Gegenstand ertastet. Mitschülerin Frieda übernimmt und ruft "Eichel!". Richtig, es ist eine Eichel. Der Kasten enthält Gegenstände, die man im Wald finden kann, wie einen Baumpilz, die Eichel, Baumrinde oder eine Geweihstange.

Die Waldjugendspiele begleiten das Köhlerfest. "Wir richten es zum 22. Mal aus", sagt Stadtförster Peter Rüffler. Förster der Oberförsterei Strausberg und der Landeswaldoberförsterei Chorin sowie ehemalige Förster aus der Region entwickelten Aufgaben und Fragen zum Wald und betreuen die Stationen. Jede Gruppe bekommt den Namen eines Tieres, das in der Region heimisch ist, wie Dachs, Fuchs oder Zitronenfalter. Die Kinder mussten sich vorher in der Schule mit diesem Tier beschäftigen, denn an der von Rico Goyke, Förster im Landeswaldrevier Bralitz, betreuten Station, fragt er Verhaltensweisen und Nahrung der Tiere ab. "Wovon ernährt sich der Fuchs hauptsächlich?", will Goyke wissen. "Mäuse" kommt es wie aus der Pistole geschossen von Schülern der Albert-Schweitzer-Schule, die sich gut vorbereitet auf den Weg gemacht haben.

Der ehemalige Förster Hans Hartwig, der das Revier Wollenberg betreute und jetzt in Bad Freienwalde lebt, lobt die hervorragenden Kenntnisse der Schüler. "Da kann man nicht meckern. Außerdem sind sie mit Begeisterung dabei", fügt er hinzu. "Mir gefällt das hier sehr gut", bestätigt die Drittklässlerin Emma.

Reinhard Hase, ehemaliger Wriezener Förster, fragt nach den Aufgaben des Försters und der Bedeutung des Waldes. Er lasse beispielsweise die Waldarbeiter Bäume fällen, Bäume pflanzen und gehe zur Jagd, damit das Wild nicht überhand nimmt und Neuanpflanzungen Schaden zufüge, berichtet der Altförster. Zudem berate er Privatwaldbesitzer. Warum der Förster den lebendigen Baum fällen und den trockenen Baum stehen lässt, will er von den Schüler wissen. Aus dem lebendigen Baum werden Bau- und Möbelholz sowie Bleistifte hergestellt. Der trockene Baum diene als Rückzugsort für Käfer und andere Insekten, von denen wiederum der Specht lebt, klärt er auf.

Ziel sei es, die Kinder mit dem Wald vertraut zu machen und ihnen zu vermitteln, dass er des Schutzes bedarf, sagt Peter Rüffler. Die Förster entwickelten im Vorfeld Aufgaben, die neben dem Wissen über Natur und Tiere auch Geschicklichkeit erforderte. Bei Manuela Schmullius müssen die Kinder Holzstäbe in einen Korb werfen. Bei Hans Hartwig sollen sie auf einem Stamm balancieren, sich aber dabei ein Holzbrettchen auf den Kopf legen, das nicht herunterfallen darf.

Zu den Helfern gehörte auch die Freiwillige Feuerwehr Bad Freienwalde, die ihr Löschfahrzeug zeigt und zu Demonstrationszwecken ein kleines Holzhaus anzündet, um einen Löschvorgang zu zeigen. Zum Abschluss hält Rüffler für jeden Schüler eine kleine Fichte bereit, die gut gepflegt in einigen Jahren ein stattlicher Weihnachtsbaum werden kann.