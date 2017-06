Kunstschätze faszinieren Besucher

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (MOZ) (MOZ) Knapp acht Wochen nach Eröffnung der Reformationsausstellung in Frankfurt ziehen die Macher eine erste positive Zwischenbilanz. Allein in der St. Marienkirche wurden bislang 7744 Besucher gezählt. Lediglich das Interesse an den Tablet-Führungen lässt noch zu wünschen übrig.

"Das Interesse der Besucher ist gewaltig. Wir sind sehr zufrieden", sagt Stefanie Endler und lächelt. Die junge Frau, die an der Europa-Universität Viadrina Kulturwissenschaften und Kulturmanagement studiert hat, ist neben Sabine Wenzke von den städtischen Kulturbetrieben Projektleiterin der großen Ausstellung "Bürger, Pfarrer, Professoren - St. Marien in Frankfurt (Oder) und die Reformation in Brandenburg", die anlässlich des Reformationsjubiläums an drei Standorten in der Oderstadt gezeigt wird. Seit der Eröffnung am 5. Mai wurden allein in der Marienkirche 7744 Besucher gezählt, 3439 Gäste kamen in die St.-Gertraud-Kirche, 667 in das Museum Viadrina. Dabei wurden die rund 500 Gäste der Eröffnungsveranstaltung nicht in der Statistik berücksichtigt, betont Stefanie Endler.

"Besonders die "Lebendigen Porträts' begeistern die Leute", hat Eberhard Urban, der fast täglich als Ansprechpartner für Besucher der Kirche vor Ort ist, beobachtet. In den Kurzfilmen lassen Studenten der Filmuniversität Babelsberg sieben Frankfurter Bürger lebendig werden und aus ihrer Sicht über die Veränderungen der Reformationszeit berichten. Verhalten ist die Resonanz auf die Tablet-Führungen, die erst 17 Mal ausgeliehen wurden. "Das ist sehr schade", bedauert Stefanie Endler, immerhin sei diese Art der Führung ein besonderes Angebot für Erwachsene und Kinder, um in eigenem Tempo die Ausstellungsorte und die Innenstadt kennenzulernen. Um die Tablet-Führungen bekannter zu machen, soll nun an unterschiedlichen Orten, unter anderem auf einer Plakatfläche am Bahnhof auf sie hingewiesen werden.

Dass die Besucherzahlen im Museum Viadrina im Vergleich zu den anderen beiden Ausstellungsorten etwas hinterherhinken, überrascht Museumsdirektor Martin Schieck nicht. "Die Leute zieht es nun mal eher in die Marienkirche." Dennoch ist er mit der Resonanz zufrieden. "Wir haben mehr Besucher als sonst im vergleichbaren Zeitraum." Als Schlüsselobjekt der Schau im Museum Viadrina, das in diesem Jahr 60 Jahre alt wird, bezeichnet er die zweibändige Ausgabe einer Lutherbibel, die der Frankfurter Ratsherr Thomas Rybe in einer Zeit erwarb, als dies noch unter Strafe stand, und sie mit handschriftlichen Berichten über die Reformation in der Stadt versah. Viele Besucher erfreuten sich vor allem an Gegenständen, die als Leihgaben eigens für die Ausstellung nach Frankfurt geholt wurden, so Martin Schieck.

Begleitend zur großen Reformationsschau ist ein Katalog entstanden, der mit seinen mehr als 350 reich bebilderten Seiten samt Anhang so umfangreich geworden ist, dass Stefanie Endler ihn als "Manifest der Ausstellung" bezeichnet. Als Autoren konnten Historiker, Restauratoren und Theologen gewonnen werden. Bis 31. Oktober ist er an allen drei Standorten zum Sonderpreis von 28 Euro erhältlich. Im Buchhandel kostet er 38 Euro.