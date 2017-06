Schulen und Horte sparen 19 000 Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Kaum zu glauben, was man mit einfachen Maßnahmen, wie Stoßlüften, Heizung, Wasser, Licht und Strom nach Bedarf an- und ausschalten, an Einsparungen erzielen kann: Knapp 19 000 Euro an Energie- und Wasserkosten sowie mehr als 56 Tonnen CO2-Ausstoß konnten die Grundschulen und Horte der Klimaregion Beeskow (mit Amt Schlaubetal, Gemeinden Tauche und Rietz-Neuendorf sowie den Städten Storkow und Friedland im Schuljahr 2016/17 einsparen. Das 50/50-Projekt, das 2014 gestartet war, ist damit zu einem erfolgreichen Abschluss gelangt.