Hennigsdorf (HGA) Wer viele Bücher hat, für den ist es ein Graus, das Wohnzimmer tapezieren zu müssen. Hennigsdorfs Bibliothek hat noch viel mehr Literatur. Und jetzt steht eine gründliche Renovierung der Bücherei im alten Bahnhof an. Am Sonnabend besteht die vorerst letzte Möglichkeit zur Ausleihe. Am 24. Juli öffnet die Interims-Bibliothek im Bürgerhaus Alte Feuerwache.

Seitdem Hennigsdorfs öffentlicher Bücherschatz 1999 ins alte Bahnhofsgebäude eingezogen ist, wurde nicht mehr renoviert. "Viele unserer Nutzer sagen, dass das hier doch noch gut aussieht. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es höchste Zeit wird", meint Bibliotheksleiterin Katja Wolf. Bis in den September hinein bekommen alle Räume im Erdgeschoss und in der ersten Etage frische Farbe und neue Auslegware.

Für Wolfs Kollegium war klar, dass die Hennigsdorfer nicht drei Monate ohne Literatur, Musik, DVDs und Hörbücher gelassen werden können. Deshalb wurde die Idee geboren, der Bücherei ein vorübergehendes Domizil in den beiden Ausstellungsräumen der Alten Feuerwache zu gewähren. Das allerdings bedeutet auch, dass noch mehr Arbeit anfällt. Da nicht alle 28 000 Medien, die die Bücherei besitzt, dorthin umziehen können, muss eine Auswahl getroffen werden. Weniger gefragte Bücher verschwinden in Kisten und werden in Räumen von Bombardier zwischengelagert.

"Hörbücher und DVDs sind sehr gefragt, die nehmen wir vollständig mit rüber. Sind ja auch nicht so schwer", hat die Bibliothekschefin entschieden. Das betrifft auch typische Sommerliteratur, wozu Wolf Reiseführer und Gartenbücher zählt. Auch die Belletristik könnte komplett in die Hauptstraße 4 wandern. In dieser Abteilung haben sich nämlich die Buchreihen schon sehr gelichtet. "Wir haben unsere Nutzer angehalten, sich ordentlich einzudecken. Manche haben sich ganze Stapel mitgenommen." Für die fünf Bibliothekarinnen und ihren einen Kollegen summieren sich diese Stapel: Jedes ausgeliehene Buch muss beim Hin- und Herziehen nicht angefasst werden.

Auch aus diesem Grund zeigt sich die Bücher-Crew ausgesprochen generös hinsichtlich der Rückgabe. Jeder darf die entliehenen Medien behalten, bis die Bibliothek voraussichtlich am 25. September wieder in ihrem Stammhaus eröffnet. Wolf ist sogar noch großzügiger: "Im Laufe des Oktober sollten die ausgeliehenen Medien dann schon zurückkommen."

Am Sonnabend Punkt 9 Uhr öffnen sich zum vorerst letzten Mal die Türen der Bücherei im alten Bahnhof. Die Mitarbeiter hoffen, noch möglichst viele Ausleihen verbuchen zu können. Danach geht es für zwei Wochen ans Packen, anschließend werden eine Woche lang die Regale im Bürgerhaus eingeräumt. Am 24. Juli öffnet dort für sechs Wochen die Ersatzbibliothek, die zu den üblichen Zeiten besucht werden kann. Im September beginnt das ganze Prozedere in umgekehrter Richtung. Nachdem in der Alten Feuerwache am 30. August letztmalig geöffnet wurde, werden erneut die Kisten gepackt. Im dann renovierten alten Bahnhofsgebäude werden diese Medien wiederum mit den bei Bombardier ausgelagerten Beständen vereint.

Hennigsdorfs Bücherei zählt derzeit rund 2 000 Nutzer. "Die Zahl ist relativ stabil", weiß Wolf. Die Mehrheit ihrer Besucher sind Kinder. Jugendliche sieht sie eher weniger in ihrem Räumen. "Aber viele kommen dann später als Erwachsene wieder", freut sie sich. In jüngster Zeit hat sie auch eine neue Klientel. Immer häufiger kommen Asylbewerber in die Bücherei. "Flüchtlinge leihen sich hauptsächlich Literatur und DVDs zum Deutschlernen aus." Bei der Bestandspflege wird darauf Rücksicht genommen. Viele Asylbewerber kennen ein solches Leihsystem aus ihrer Heimat gar nicht. "Viele bekommen den Tipp, zu uns zu kommen, von ihren Betreuern. Manche von denen kommen auch gleich mit einer ganzen Gruppe zu uns." Kinder aus Flüchtlingsfamilien seien eher seltener in der Bibliothek anzutreffen. Wolf hofft darauf, dass diese durch regelmäßige Veranstaltungen dazu ermuntern werden, zu denen Bibliothekare in die Grundschulen kommen.

Die Bibliothek ist auch während der Zeit im Bürgerhaus Alte Feuerwache unter der bekannten Telefonnummer 03302 877 400 zu erreichen.