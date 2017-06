Überraschungseier, die süchtig machen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Hat er die Figuren gesammelt? Die Schokolade gar an eines seiner Kinder verschenkt? Überraschungseier kaufte der Fürstenwalder nicht für Spannung, Spiel und Spaß. Sondern für seine Drogen. Ein halbes Gramm Marihuana, ein Gramm Speed, zwei Ecstasy-Tabletten - alles sauber verpackt in gelbe Ü-Ei-Döschen. Weil er die auch an Minderjährige verkaufte, stand der 33-Jährige nun vor dem Fürstenwalder Amtsgericht.

Kaum älter als sein Sohn sei das heute 15-Jährige Mädchen gewesen, als ihm der Angeklagte im Sommer 2015 Marihuana, aber auch Amphetamine und Ecstasy verkauft habe, stellt Richterin Elke Reiner fest. Ihre Zweifel an der Aussage des Fürstenwalders verbirgt sie nicht. Ja, er habe Drogen verkauft, um seine eigene Sucht zu finanzieren, windet der sich, spielt nervös an seinen Piercings in Augenbrauen und Unterlippe. "Aber dass sie minderjährig war, habe ich nicht gewusst." Die Bilder der Achtklässlerin in der richterlichen Akte sprechen eine andere Sprache. "Obwohl sie aufgebrezelt ist, sieht sie aus wie ein Kind", bemerkt die Richterin.

In Hot Pants, mit blondierten, langen Haaren und künstlichen Nägeln betritt die 15-Jährige Fürstenwalderin wenig später den Verhandlungssaal, begleitet wird sie von ihrer Mutter. Die Zeiten, in denen sie die Schule geschwänzt und in der Wohnung des Angeklagten Drogen genommen und die Nächte durchgefeiert hat, seien vorbei. Zu der Freundin, mit der das alles begann, habe sie keinen Kontakt mehr.

Eben diese Freundin, 18 Jahre, hat inzwischen ein Kind, wie sie kurz darauf im Zeugenstand erzählt. Über den Sommer, in dem sie vom Angeklagten "blaue Kürbisse" - also Ecstasy-Tabletten - gekauft hat, spricht die zarte Frau so unbekümmert wie über das neueste Babyspielzeug.

Dass der ehemalige Drogenverkäufer nicht erkannt haben will, dass sich hinter Schichten von Wimperntusche, Rouge und Make-up jugendliche Schülerinnen verbargen, glauben am Ende weder der Staatsanwalt noch die Richterin. Seine Vorstrafen reichen von Diebstahl bis zu Körperverletzung. Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt auf Bewährung, wird er schließlich verurteilt - für die Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige in drei Fällen und den Verkauf von Drogen in weiteren elf Fällen. Die süchtig machenden Ü-Ei-Inhalte verwahrt die Polizei.