Titel und DM-Norm gesichert

Berlin (MOZ) Nach ihrem Mehrkampftitel in Papenburg gewann Leichtathletin Joanne Schiffer von der SG Gaselan Fürstenwalde nun auch den Einzeltitel im Weitsprung der U18 bei den Norddeutschen Meisterschaften im Stadion Berlin-Lichterfelde. Sie war die dominierende Springerin des gesamten Teilnehmerfeldes. Alle ihrer Sprünge waren - obwohl beim Absprung verschenkt oder übergetreten - von einer neuen Qualität.

Im fünften Durchgang des Finales landete Joanne Schiffer dann bei der Siegerweite von 5,78 Metern. Es folgte ein kurzer Sprint zum Kampfrichter beim Windmesser. Der zeigte +0,9m/s an, die Freude stand ihr im Gesicht, denn die Norm für Ulm zu den Deutschen Jugendmeisterschaften war geschafft. Silber holte sich Zoe Gercken vom TSV Wedel mit 5,63m. Bronze ging mit 5,43m an Johanna Hillebrand von der LG Göttingen.

Zuvor waren weitere Mitglieder ihrer Gaselan-Trainingsgruppe von Joachim Weihrich bei den Brandenburgischen Meisterschaften im Block-Mehrkampf im Stadion der Freundschaft in Königs Wusterhausen erfolgreich. So gewannen Finley Alschweig (M12) und Levi Schulz (M15) im Blockmehrkampf Sprint/Sprung (60m/80m Hürden, 75m/100m Sprint, Weit-, Hochsprung und Speerwurf) jeweils Silber. Luisa Kisan (W14) holte sich im Block Lauf, bei dem als abschließende fünfte Disziplin eine 2000-m-Distanz zu absolvieren war, die Bronzemedaille. Karolin Rudolf (W15) konnte sich über die Goldmedaille im Block Wurf (mit Kugelstoßen und Diskuswurf) nur bedingt freuen. Sie war einzige Teilnehmerin in dieser anspruchsvollen Disziplinkombination.