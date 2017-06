Gewitter, Starkregen und Sturmböen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584651/

Berlin und Brandenburg geraten in den Einflussbereich eines Tiefdruckkomplexes über den Britischen Inseln und Benelux, der sich allmählich auf weite Teile Mitteleuropas ausdehnt. Es fließt allmählich wärmere und feuchtere Luft ein. Bis heute Mittag werden keine warnrelevanten Wetterereignisse erwartet. Ab dem Nachmittag sind im Südwesten erste starke Gewitter mit Starkregen bis 25 l/qm, Sturmböen um 70 km/h und kleinkörnigem Hagel wahrscheinlich. Bis in die Nacht zum Donnerstag breiten sich diese unter Verstärkung bis in den Nordosten und Osten aus. Dabei sind unwetterartige Entwicklungen aufgrund heftigen Starkregens um 40 l/qm denkbar.

Erst in der vergangenen Woche war das Sturmtief "Paul" über Berlin und Brandenburg hinweggezogen. Feuerwehren und Polizei wurden mehr als 1000 zu Einsätzen gerufen. In Brandenburg wurden allerdings vergleichsweise geringe Sachschäden verzeichnet. In Berlin liefen viele Keller voll. Die Feuerwehr musste 20 Brände löschen, darunter Wohnungs- und Dachstuhlbrände. In Kreuzberg wurde ein Radfahrer von einem herabstürzenden Baum eingeklemmt und schwer verletzt.