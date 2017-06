Tropischer Regenwald im Krugpark

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Alle Regenwälder zusammen bedecken nur zwei Prozent der Erdoberfläche, aber hier lebt die Hälfte aller Pflanzen- und Tierarten der Erde. Trotzdem werden die tropischen Regenwald -Regionen wenig geschützt und geschont. Dokumentarfilme machen auf die Problematik aufmerksam. Das Kindermusical "Das Wunder Regenwald entdecken" zeigt das auch unterhaltsam darauf hingewiesen werden kann. Die Premiere des bunten Bühnenstücks fand passend auf der Naturbühne im Krugpark statt. Eine Co-Produktion der Wredow-Kunstschule mit dem Brandenburger Theater und dem Naturschutzzentrum Krugpark. Regisseurin Julia Zimmermann und der Choreografin Sophia Krüger gelang es, das Kinder-Musical-Hörspiel von Petra Grube in eine Bühnenfassung umzusetzen. Dietmar Block sorgte für das Bühnenbild und die Kostüme. Die Story: An einem so wunderbaren Ort wie dem Regenwald könnte doch eigentlich auch alles ganz wunderbar sein. Doch oh nein! Die Ameisen, Brüllaffen, Schmetterlinge, Echsen und Vögel verstehen sich gar nicht gut. Es ist alles andere als wunderbar. Immer wieder fangen sie an zu schimpfen und zu streiten. Bis sie die Motorsägen hören, und merken, dass die Menschen den Regenwald, ihr Zuhause zerstören. Da merken sie, wie unsinnig ihr Streit ist. Sie vertragen sich und stellen fest: Jeder ist auf seine Art einzigartig und wichtig. Nur gemeinsam kann es gelingen den Regenwald zu retten. Die Tiere rücken enger zusammen und beschäftigen sich mit dieser Problematik. Die Geschichte ist in unterhaltsame Lieder und kleinen Erzählungen verpackt. Wenn Morpho Melchior, der leuchtend blaue Schmetterling, Tukan Theodor und Brüllaffe Bruno sich über den Regenwald unterhalten, ist das nicht nur spannend, sondern auch sehr lustig. Viele Vorgänge wie Naturschutz funktioniert, werden kindgerecht in einprägsamen Melodien und dem Gesang der Krugparkschüler wiedergegeben. Das Zuhören machte richtig Spaß. Kein Wunder also, dass am Ende der Applaus lang anhaltend war und natürlich eine Zugabe gefordert wurde. Den Brüllaffen Bruno und Co kann man am 05. und 14. Juli noch einmal auf der Studiobühne im Brandenburger Theater erleben. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.