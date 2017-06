Sportfest rund um den Fußball

artikel-ansicht/dg/0/

Goyatz (MOZ) Das diesjährige Sportfest der Abteilung Fußball des Goyatzer SV findet am Freitag und am Sonnabend auf dem Sportplatz in Goyatz statt. Zur Eröffnung lädt der Verein zum Ü35-Ligaspiel gegen den SV Walddrehna. Anpfiff der Begegnung ist um 18.30 Uhr.

Am Sonnabend findet ab 14 Uhr ein Kinderturnier statt. Ab 17 Uhr stehen sich die Ü-60 Mannschaften aus Goyatz und Luckau gegenüber. Die letzte sportliche Veranstaltung an diesem Tag ist ein Pokalturnier von Dorfmannschaften der Umgebung. Es beginnt um 18 Uhr. Meldungen zum Pokalturnier der Dorfmannschaften sind bis Freitag um 12 Uhr unter der Tel. 0160 1588116 oder per E-Mail an post@goyatzersv.de möglich. Kurzentschlossene Mannschaften können sich vor Ort auch bis eine Stunde vor Turnierbeginn melden.

Gespielt wird auf einem Kleinfeld mit fünf Feldspielern und Torwart. Während beider Veranstaltungstage sorgt der Goyatzer SV für das leibliche Wohl. Abseits des sportlichen Geschehens können sich Junge und Junggebliebene auf einer Hüpfburg, an der Torwand oder beim Fußballradar vergnügen. Parallel zum Pokalturnier legt ein DJ ab 19 Uhr im Festzelt auf.