Lauf-Serie wird fortgesetzt

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit der Auszeichnung der Besten am Sonntag auf der Eisenhüttenstädter Insel ist die 21. Auflage der Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaft im Laufen abgeschlossen worden. Bürgermeisterin Dagmar Püschel würdigte in diesem Rahmen das ehrenamtliche Engagement des Eisenhüttenstädter Friedenshauses, um den Läufern seit Jahren solch eine Serie mit sieben Wettbewerben anzubieten. Bei allem Lob betonte Püschel, dass sie nichts gegen die Gebühren und Sicherheits-Auflagen machen kann, diese Regelungen gelten für alle. Sie freue sich, dass der Verein auch im nächsten Jahr die Serie ausrichten will. Gar selbst mitlaufen möchte dann Max Nieschalk, Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Fürstenberg. Diese hatte die für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer auf der Insel notwendigen Absperrbalken finanziert.

Siegerehrung der U12: Friedenshaus-Vorsitzende Mechthild Tschierschky (rechts) ehrt die Besten mit Jannis Bullack (2.) und William Wollenberg (Sieger/bd. LA in Beeskow/v. li.) © Bernd Pflughöft

Nach dem Wettbewerb ist auch vor dem Wettbewerb. Das wurde auch am Montag Abend bei der Auswertung im Friedenshaus deutlich. Nach Vorschlag einiger Seniorenläufer werden die Startgebühren der Erwachsenen pro Lauf von einem auf zwei Euro erhöht. Für die Teilnahme an der Serie wären dann zehn Euro fällig. Bei den Nachwuchsathleten soll es bei dem einen Euro Obolus bleiben. Für die Startnummer ist wie in diesem Jahr einmalig ein Euro fällig.

Auch im sportlichen Bereich sind Änderungen angedacht. So soll es nicht mehr den Wettbewerb in umgekehrter Laufrichtung geben, sondern der Einfachheit halber wie bei den anderen Läufen in gewohnter Richtung. Die dritte Strecke soll wegfallen, statt der Läufe über 3,3 und 6,6 Kilometer wird ein Lauf über 5,0 Kilometer ausgeschrieben.

Die Erwachsenen und Jugendlichen werden im Jahr 2018 zeitlich leicht versetzt wie beim Diehloer Hügellauf getrennt starten, um große Drängeleien am Start zu vermeiden. Angedacht ist bei geringer Besetzung eine behutsame Zusammenlegung von Klassen, dafür soll es eine außerhalb der Altersklassenwertung geführte Gesamtwertung für Erwachsene und Nachwuchsläufer geben, wo dann die ersten Drei der Gesamtwertung Pokale erhalten und die drei nächstfolgenden Athleten Medaillen.