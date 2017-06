Netzwerkbüro hilft Müttern und Vätern

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Das Oberhavel Netzwerk Gesunde Kinder startet am Standort Gransee mit einem neuen Angebot für junge Eltern mit Kindern bis zum dritten Geburtstag- und zwar mit der Elternsprechstunde. Es handelt sich dabei um eine zusätzliche Möglichkeit der Beratung, Information und Weiterleitung an Fachkräfte und wird durch die Familien- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin Heike Köhncke durchgeführt. Die Organisation läuft über das Netzwerk-Büro in Gransee, Ansprechpartnerin ist Mandy Schulz. Im Rahmen der laufenden Eltern-Kind-Gruppen sowie der Elternschule, die nun seit 2016 in Gransee stattfinden, hat sich gezeigt, dass frisch gebackene Eltern viele Fragen rund um den Säugling und das Kleinkind haben. Für diese Fragen wird Frau Köhncke zunächst einmal monatlich im Netzwerkbüro in Gransee zur Verfügung stehen. Die Eltern bekommen Tipps, Informationen und Orientierungshilfe. Die ersten Beratungen finden am 10.Juli und 14. August statt - jeweils von 10 bis 12 Uhr im Büro des Oberhavel Netzwerks Gesunde Kinder der Oberhavel-Klinik Gransee, Meseberger Weg. Termine können direkt mit Heike Köhncke verabredet werden unter 0176 57821170.