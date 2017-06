Aufstiegschancen

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Der Marienberg wartet als Gipfel der Stadt mit wunderbaren Ausblicken auf. Insbesondere von der seit 1974 existierenden Friedenswarte - und mit Beginn der Hauptsaison am 1. Juli nun wieder mit lediglich einem Ruhetag. Bis 31. August ist dienstags bis sonntags von 10:00 bis 17:00 Uhr der Aufstieg möglich. Wer die 180 Stufen gen Himmel kraxelt, dem liegt die Wiege der Mark Brandenburg zu Füßen. Wem 180 Stufen zu viel und 32,5 m zu hoch sind, der nutzt eine tiefer gelegene von insgesamt fünf verglasten und fünf freien Aussichtsplattformen. Bei perfektem Wetter sollen laut STG Stadtentwicklungs- und Tourismusgesellschaft "hohe Objekte noch bis zu einer Entfernung von 60 km" zu sehen sein. Zu sehen gibt es neuerdings auch einiges mehr beim Betreten der Friedenswarte: die Brandenburger Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH (BAS), die von der Stadt mit der Pflege und Betreibung des Marienbergs als Bürgerpark und Gartendenkmal beauftragt ist, hat den Eingangsbereich aufgehübscht, den klobigen Empfangstresen entfernt und zugleich einen Touristinfopunkt installiert. Und an den Wänden sind Ausstellung möglich. Die Stadt hat dem Andübeln von Aluschienen zugestimmt, sodass Bilder gehangen werden können. Zuerst ist eine Fotoausstellung geplant. Wer folgend ausstellen möchte, kann sich bei der BAS melden. Oder beim Friedenswarten-Team, dass die Fortsetzung der Inklusionsstrategie von Stadt und BAS unterstreicht: zwei der drei Mitarbeiter in der Friedenswarte sind Menschen mit Behinderungen.