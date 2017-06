artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Etwa 50 Kinder werden jährlich bei Verkehrsunfällen in Oberhavel verletzt. Damit diese Zahl reduziert wird, ist die Verkehrswacht Oranienburg regelmäßig unterwegs, um Kinder und Jugendliche zu schulen. Am Dienstag besuchten die Verkehrsexperten die Hohen Neuendorfer Kita "Kid's & Co".

Obwohl der Gurtschlitten nur mit Schrittgeschwindigkeit auf die Sperre fährt, erschrecken sich die Kinder beim Aufprall mächtig. Bei einigen Mädchen kribbelt es im Po, bei den Jungs zuckt es in der Schulter. Für die Kita-Kinder ist das ein Aha-Erlebnis. "Ich schnall mich jetzt immer sofort an", verspricht ein Knirps und schaut dabei zu Heiko Wiese, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Verkehrswacht Oranienburg. Mit einer Engelsgeduld erklärt er den Vier- und Fünfjährigen immer wieder, warum es wichtig ist, sich im Auto korrekt anzuschnallen. Und wie es richtig gemacht wird. Der Gurt muss straff sein, darf keine Verdrehungen haben und nicht am Hals anliegen. "Die Eltern sollten immer kontrollieren, ob alles richtig ist", bläut er den Kindern, die sich schon selber sichern, ein. "Es gibt aber immer noch Erwachsene, die weder sich selber noch ihre Kinder anschnallen", berichtet Wiese aus dem Verkehrsalltag auf Oberhavels Straßen.

Was dann passieren kann, demonstriert Wiese mit dem "Teilzeitengel Lilly". Die nicht angeschnallte Puppe fliegt nach dem Aufprall in hohem Bogen durch eine imaginäre Scheibe in den Spielsand. "Das passiert bei einem Auffahrunfall oder wenn ein Auto gegen einen Baum kracht. Ein Kind in eurem Alter wäre jetzt schwer verletzt oder vielleicht sogar tot", sagt Wiese. Die Kinder nicken stumm.

Einen Stand weiter steht ein Transporter der Verkehrswacht. Auf dem Fahrersitz darf ein Kind Platz nehmen. Die anderen aus der Gruppe stellen sich auf der Beifahrerseite im hinteren Bereich auf. Sie sind im Seitenspiegel nicht zu sehen. "Das ist der tote Winkel", erklärt ein Mitarbeiter. "Da kann der Fahrer euch nicht sehen." Der gefährliche Bereich ist als Dreieck mit Flatterleinen abgesperrt. Dort ist Platz für die ganze Gruppe. "Ich sehe gar keinen", wundert sich die kleine Anna.

Eher praktischer Natur ist der Hindernisparcours. Mit dem Fahrrad oder dem Tretroller fahren die Kinder eine kleine Runde mit verschiedenen Schwierigkeiten. Sie müssen Kegel umkurven, geradeaus fahren, eine Schräge meistern und punktgenau bremsen. Einige haben noch Probleme mit der Balance und der Koordination. Die Erzieherinnen werden von den Mitarbeitern der Verkehrswacht darauf aufmerksam gemacht.

Beim Malen von Verkehrszeichen und am Glücksrad mit Clown "Jelly" steht die Regelkunde im Vordergrund. An einem provisorischen Zebrastreifen mit Ampel wird das richtige Verhalten beim Überqueren von Straßen geübt.

Damit der Spaß nicht auf der Strecke bleibt, ist auch eine Hüpfburg aufgebaut, in der die Kinder sich nach der anstrengenden Verkehrserziehung austoben dürfen.

Der Service der Deutschen Verkehrswacht ist für Schulen und Kindergärten kostenfrei. Das Projekt "Kinder im Straßenverkehr" (KiS) wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur finanziell gefördert. Die Verkehrswacht Oranienburg ist in der Walther-Bothe-Straße 75 in Oranienburg unter der Rufnummer 03301 58920 zu erreichen.