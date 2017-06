Städte auf Strafzins vorbereitet

artikel-ansicht/dg/0/

Dass die Banken an der Einnahmenschraube drehen, liegt am sogenannten Negativzins. Schon am 1. März veranlasste die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) die größte Sparkasse des Landes, die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS), zu einem drastischen Schritt. Sie führte Minuszinsen für Geschäftskunden ein. Das "Verwahrentgelt" gilt für Neukunden mit Einlagen von mehr als 500000 Euro. Sie müssen 0,4 Prozent Strafzinsen zahlen.

"Wir zahlen selbst minus 0,4 Prozent und geben die Vorgabe der EZB nur weiter", erläutert MBS-Sprecher Robert Heiduck am Dienstag. Auch andere Banken verlangen Strafzinsen. Heiduck betont, dass Privatkunden und "die große Masse an Firmenkunden" vom Strafzins nicht betroffen seien. Ob die Großverdiener unter den Altkunden verschont bleiben vom "Verwahrentgelt", konnte Heiduck nicht versprechen. "Da ist die Frage, was die Konkurrenz macht."Glienicke hat im April mit der MBS das Thema erörtert. Es wurde vereinbart, wenn es zu einem "Verwahrentgelt" kommt, vorab informiert zu werden, "Solch eine Mitteilung ist bisher noch nicht eingetroffen", so Gemeindesprecher Arne Färber. Aus Hohen Neuendorf heißt es dazu: "Die Stadt ist als Bestandskunde von dieser Entwicklung gegenwärtig nicht betroffen." In Hennigsdorf geht die Kämmerei davon aus, ab 1. Oktober MBS-Strafzinsen zahlen zu müssen. Ähnliches ist aus Oranienburg zu hören. Folge: Das Minus müsse über "den Gesamthaushalt kompensiert werden", so Sprecherin Xandra Steinmüller. Über die Höhe wurde nichts mitgeteilt.

Auch der Landkreis zahlt momentan keine Guthabengebühren. Er hat Geld bei drei Instituten angelegt. Zwei verlangten keine Negativzinsen, bei der dritten Bank werde der Freibetrag in Höhe von vier Millionen Euro nicht überschritten.