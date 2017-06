Optik-Kaderschau am 1.Juli: "Spieler zum Anfassen"

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Am Samstag geht sie los, die Vorbereitung beim FSV Optik Rathenow auf die neue Oberligasaison. Wie angekündigt, erfolgt der offizielle Auftakt um 10.00 Uhr. Zunächst steht am Vogelgesang eine Trainingseinheit auf dem Plan, dann ab 14.00 Uhr ein Testspiel gegen die International United Soccer Academy.

In diesem Jahr startet Optik bei freiem Eintritt mit einem "Tag der offenen Tür". Trainer Ingo Kahlisch verspricht "Spieler zum Anfassen", das heißt, zwischen Training und Spiel wird Zeit für den einen oder anderen Plausch sein. Übrigens nicht nur mit den Akteuren der abgelaufenen Saison. "Die ersten Neuzugänge sind fest, sie werden am Samstag offiziell vorgestellt", so der Coach. Dazu kommen wie bei jedem Auftakt, mehrere Testspieler. Und Kahlisch warnt die Fans schon mal vor, nicht dass jemand einen Schock bekommt: "Uns haben nicht etliche Spieler noch verlassen. Aber, teils auch durch die Relegation bedingt, waren Urlaub und Trainingsauftakt nicht immer zu vereinbaren. So werden mehrere Stammkräfte erst im Laufe der kommenden Woche zur Mannschaft stoßen und am Samstag fehlen."

Es dürfte sich unter Sportfreunden rumgesprochen haben, dass der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) die zunächst vorgelegte Staffeleinteilung noch einmal überarbeitet hat. Zum einen bleibt der 1. FC Frankfurt/Oder nach seinem Einspruch in der Oberliga, wodurch nun 17 Vereine in der Liga antreten, zuvor waren es 16. Zum anderen wurde Aufsteiger Lok Stendal in die Südstaffel versetzt und dafür der Brandenburger Sportclub (BSC) Süd 05 in den Norden zurück geholt. Beide Vereine hatten das beantragt. Somit steht übrigens das geplante Testspiel bei den Nullfünfern auf der Kippe. Über eine Austragung oder Absetzung wird nach Bekanntgabe des Oberliga-Spielplans entschieden. Neu ist ein Test beim anhaltinischen Landesliganeuling Havelwinkel Warnau, der aber erst am Dienstag, 8. August, um 18.00 Uhr stattfindet. Da läuft die Saison bereits, sie wird am ersten August-Wochenende eröffnet.

Bekannt gegeben wurden beim FSV schon die Eintrittspreise für die Saison 2017/18. Die Preise für Einzel- und Dauertickets unterscheiden sich dabei deutlich. Die treuen Zuschauer, die immer dabei sind, sollen entlastet werden. Die Stehplatz-Jahreskarte kostet für Rentner, Schüler und Studenten sowie Bezieher von Arbeitslosengeld 99 Euro. Vollzahler entrichten 130 Euro, für Sitzplätze sind 160 Euro zu berappen. Nach der Erfahrung des Vorjahrs wird seitens des Vereins ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Tickets für alle Punkt- und Testspiele Gültigkeit haben, bei Pokalspielen ist indes immer die Zustimmung des Landesverbands nötig. Da der Nordstaffel ja nun 17 Mannschaften zugewiesen wurden, ist im Preis sozusagen eine "Bonuspartie" enthalten. Zu erwerben sind die Dauerkarten ab kommenden Montag, 3. Juli, im Sport-Shop in der Berliner Straße 50.

An der Tageskasse gelten folgende Einzelpreise: Stehplatz ermäßigt 8 Euro, Stehplatz voll 10 Euro und Sitzplatz 14 Euro. Kinder bis 12 Jahre können wie gewohnt kostenlos dabei sein.