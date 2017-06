CDU-Innenexperte: "Berliner Polizei macht exzellenten Job"

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der innenpolitische Sprecher der Berliner CDU, Burkhard Dregger, hat die Berliner Polizei insgesamt in Schutz genommen, nachdem einigen Beamten skandalöses Benehmen vor dem G20-Gipfel in Hamburg vorgeworfen worden war. "Die Berliner Polizei macht einen exzellenten Job. Ich glaube, sie macht den härtesten Job in Deutschland", sagte Dregger am Mittwoch im rbb-Inforadio. Er sehe kein Führungsproblem bei der Polizei.