Schlägerei am Hennigsdorfer Bahnhof

Hennigsdorf (mo) Eine Gruppenschlägerei am Hennigsdorfer Bahnhof beschäftigt die Polizei. Zehn Männer sollen am Dienstag mit Baseballschläger und Reizgas aufeinander losgegangen sein. Zeugen alarmierten gegen 13Uhr die Polizei und gaben an, dass sich fünf Syrer und fünf Asiaten prügelten. Als die Polizei eintraf, waren die Männer allerdings bereits verschwunden, sagte Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord. Passanten hatten sich das Kennzeichen eines weißen Transporters merken können, in dem einer der Männer weggefahren war. Seine Wohnung in Hennigsdorf wurde daraufhin aufgesucht. Der Mann gab den Baseballschläger freiwillig heraus, sagte Röhrs. Er schwieg allerdings zu den Vorwürfen. Verletzte wurden in der Nähe des Bahnhofs nicht entdeckt. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich in der Polizeiinspektion Oranienburg zu melden: 03301 8510.