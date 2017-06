Ein wahrer Grund zum Jubeln!

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig/Großräschen (MZV) Mit einem ein Medley aus bekannten Musikstücken, wie Mambo, Tequila und Barbara Ann begab sich der Jugendfanfarenzuges Belzig e.V. auf nach Großräschen, um sich dem Wettbewerb zu stellen. Es war die erste offizielle Teilnahme der Bad Belziger an der Fanfaronade - dem größten europäischen Leistungsvergleich in Show und Marsch für Naturtonfanfarenzüge. Und, es hat sich gelohnt.

Die teilnehmenden Mitglieder des Jugendfanfarenzuges Belzig e.V. in Großräschen - mit strahlenden Gesichtern! © MZV

Neben den einzigartigen Momenten, dem Gefühl einer großen Gemeinschaft anzugehören, belegte der Jugendfanfarenzug den 4. Platz im Showwettbewerb 2. Division. Insgesamt kamen die Belziger auf 75,58 von 100 Punkten. Der Abstand zwischen den einzelnen Teilnehmern der Division war sehr gering. Der erstplatzierte Berliner Fanfarenzug e.V. erreichte 80,50 Punkte, der Fanfarenzug Greiz e.V. folgt mit 78,21 Punkten. Platz drei belegt der MargaFanfaren - Fanfarenzug des Birkchen e.V. mit 77,17 Punkten, es folgt der Jugendfanfarenzug Belzig e.V. mit 75,58 Punkten und schlussendlich der Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. | Juniorband mit 72,29 Punkten.

Der Erfolg ist ein Gemeinschaftsprojekt, gründet sich auf Teamleistung. Neben den Hauptakteuren, den jungen Musikern, sind der musikalische Leiter Martin Koltzenburg und "Kreativ-Team" zu nennen, ohne deren Einsatz dieser Erfolg nicht möglich wäre. Das gesamte Programm zur Fanfaronade ist in Teamleistung entstanden.

Begleitet wurde das Team von Angehörigen, Freunden und Fans, die mit Tränen in den Augen den Auftritt verfolgten. Auch der ehemalige Vereinschef, Burghard Bothe, ließ sich die Fanfaronade nicht entgehen.

Noch immer begeistert von der Teilnahme zeigen sich die Mitglieder des Jugendfanfarenzuges Belzig e.V. Stabführerin Julia Reichhardt: "Gerade weil ich ja alleine ganz vorne stehe, war ich sehr aufgeregt, aber während des Auftritts wurde mir von Vielen immer wieder zugelächelt und die Aufregung etwas genommen. Nach dem Auftritt habe ich gemerkt wie stolz alle auf mich waren und war natürlich sehr glücklich, dass es ohne große Schwierigkeiten geklappt hat." Der musikalische Leiter Martin Koltzenburg sagt im Nachhinein: "Es war ein toller und spannender Tag für uns alle, den wir trotz Aufregung mit Bravour gemeistert haben. Die intensive Vorbereitung hat sich gelohnt! Die Resonanz des Publikums und anderer Vereine hat uns das auch zusätzlich bestätigt! Ich finde es toll, was wir alle zusammen erreicht haben." Matthias Leo, mit 41 Jahren der älteste Teilnehmer und ein jahrelanges Mitglied: "Ich bin stolz auf die ganze Truppe, das sie die Arbeit der letzten Monate so auf den Punkt abgerufen haben. Das ich nach so vielen Jahren noch bei einer Meisterschaft mitmachen durfte, hätte ich nicht gedacht und hoffe auf noch weitere Teilnahmen." Flachtrommlerin Hanni Gonschorek meint: "Das war doch mal ein erfolgreicher Tag. Ich finde, es hat trotz des Stresses, den wir ab und zu hatten, echt viel Spaß gemacht heute. Und ich finde auf den 4. Platz können wir stolz sein, dafür das wir es zum ersten Mal gemacht haben. Bei dem Wettbewerb konnte man viel lernen. Es war eine große Herausforderung, wir mussten uns viel konzentrieren, hatten aber trotzdem super viel Spaß. Ich hoffe es war nicht das letzte Mal, dass wir da waren."

"Großartig war die Fanfaronade 2017 gewesen und beim Zusammenspiel aller Musikzüge überwältigend zugleich, man hört ja schließlich nicht alle Tage rund 500 Musiker aus 14 Musikzügen zugleich spielen", lässt der Jugendfanfarenzug auf facebook verlauten.