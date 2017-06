Wiedwald nach Medienberichten vor Wechsel zu Leeds

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Bremen (dpa) - Werder Bremens Torhüter Felix Wiedwald steht nach übereinstimmenden Medienangaben vor einem Wechsel zu Leeds United in die zweite englische Liga. Demnach könnte der Transfer noch in dieser Woche vollzogen werden.

«Wir hätten uns vorstellen können, mit Felix weiterzuarbeiten, aber er hat uns informiert, dass er uns verlassen möchte», sagte Bremens Sportchef Frank Baumann nach einem Treffen mit dem 27 Jahre alten Wiedwald.

Der Bundesligist hatte vor diesem Treffen am Dienstag eine Einigung mit dem tschechischen Nationaltorhüter Jiri Pavlenka verkündet. Der 25 Jahre alte Schlussmann vom Meister Slavia Prag soll nach der sportärztlichen Untersuchung in dieser Woche einen Vertrag in Bremen unterschreiben. Wiedwald, der trotz einer starken Rückserie keinen Rückhalt bei Werder-Trainer Alexander Nouri haben soll, steht daher vor dem Absprung.