Verjüngungskur im Belziger Forum

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Das Belziger Forum e.V. mit der Begegnungsstätte "Infocafé Der Winkel" startet nach der Vorstandswahl am 18. Juni mit einer teils deutlich jüngeren Besetzung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584694/

Die erste Vorsitzende ist jetzt Franziska Strencioch, ihr Stellvertreter Jens Gruszka. Für die Finanzen zeichnet ab sofort Maximillian Schulz-Hanke verantwortlich. In den erweiterten Vorstand wurden Tabea Wedel und Wolf Thieme gewählt. Das Team will mit neuen Veranstaltungen und Projekten auf sich aufmerksam machen, unter anderem mit dem Thema "Jüdisches Leben in Belzig und Umgebung".