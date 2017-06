40 Jahre "Exodus"

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Den Schüssen von Kingston folgte ein Album von Weltruhm. Denn nachdem auf Bob Marley im Dezember 1976 ein Mordanschlag verübt worden war, zog der Reggae-King nach London. Und hier erschien nur sechs Monate später, im Juni 1977, ein Album, das das Time Magazin zum "Best Album of the 20th Century" gekürt hat. "Exodus". Der Titel war Programm, beschrieb er doch die Flucht des jamaikanischen Nationalhelden vor den politischen Unruhen in seiner Heimat. Doch obwohl Reggae im allgemeinen und Marley im speziellen alles andere als unpolitisch waren, fanden sich unter den zehn Tracks erstaunlich viele Liebeslieder. "Jamming", "Waiting in Vain", "Three Little Birds" und "One Love / People Get Ready" und "Turn Your Lights Down Low" zeigten eine durchaus emotionale Seite des Songschreibers und landeten in den Charts meist vorn. Das galt natürlich auch für den Titelsong "Exodus", der im Gegensatz zu den Reggae-rhythmischen anderen Tracks treibend und fast schon aggressive rüberkommt.