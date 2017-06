Abschied: Liebenwaldes Bauamtsleiter geht in den Ruhestand

artikel-ansicht/dg/0/

Bliebt ihm in guter Erinnerung: An den Bau der Grundschule erinnert sich Hartmut Bein besonders gern zurück, auch wenn er dabei besonders ins Schwitzen gekommen war. © Volkmar Ernst/OGA

In seiner Jugend hat Bein nicht einfach nur gern Basketball gespielt, er hat es sogar bis in die DDR-Liga geschafft. Einmal abgesehen von einer Knieverletzung, die ihm durchaus ab und an noch Probleme bereitet, und der Tatsache, dass bis zur Ü-65-Altersgrenze noch zwei Jahre fehlen, freut sich der Groß Schönebecker jedoch auf die ab 1. Juli anstehenden Herausforderungen. Das Rathaus verlässt er, wie er sagt, "so, dass ich jedem in die Augen sehen kann". Ein bisschen Wehmut ist schon herauszuhören, doch ebenso viel Optimismus, dass er zu Hause nicht vor Langeweile nur rumsitzen wird.

1954 in Nauen geboren, wuchs Bein in Groß Schönebeck auf. Dort besuchte er auch die Schule bis zum Abschluss der zehnten Klasse. Dann folgte eine Ausbildung zum Baufacharbeiter mit Abitur. Seine Mutter hatte sich mit dem Vorschlag, dass er bestimmt einen guten Apotheker abgeben würde, nicht gegen ihren Mann durchsetzen können. "Eine Entscheidung, die ich jedoch nie bereuet habe", gibt der angehende Ruheständler gern zu. Nach der Lehre folgten die obligaten anderthalb Jahre bei der Armee und ein Studium, das er als Diplom-Bauingenieur abschloss. Eine Anstellung fand er beim Ingenieur-Hochbau inEberswalde, aus dem später das Bau- und Montagekombinat (BMK) Ost hervorging. Sein Einsatzgebiet war die Projektierung. Dass er 1989 zum Holzverarbeitungswerk nach Klosterfelde wechselte, hatte damit zu tun, dass er seine Mutter nach dem Tod seines Vaters nicht allein lassen wollte. In der Investitionsabteilung fand er sein Betätigungsfeld und wäre dort bestimmt auch geblieben, wenn die Wende nicht gewesen wäre. Für Hartmut Bein war es durchaus mehr als eine Überlegung wert, als gestandener Bauarbeiter mit Studienabschluss den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Immerhin hatte sein Vater in einer PGH, einer Produktionsgenossenschaft des Handwerks, gearbeitet. Dessen Anteile wieder zu übernehmen, hätte den Start erleichtert. Doch sei die Einigung mit der Treuhand nicht zustande gekommen, erklärt Bein, weshalb diese Planungen ad acta gelegt wurden.

Schließlich machte ihn ein Freund, der in Hammer wohnt, auf die Stellenausschreibung der Liebenwalder Stadtverwaltung aufmerksam. Sozusagen im zweiten Anlauf entschied sich Bein für den Job, den er am 1. Mai 1991 übernahm.

Das Gute daran, es war die typische Umbruchsituation, wie sie in vielen Rathäusern und Verwaltungen damals herrschte. Neue Strukturen mussten aufgebaut und sozusagen ganz nebenbei der Alltag bewältigt werden. "Mein erster Auftrag war der Bau des Lidl-Marktes", sagt Bein. "Der damalige Bürgermeister Gert Luckmann gab mir den Ordner mit den Unterlagen und sagte zu mir, kümmere Dich mal darum." Bein kann ein Lächeln nicht unterdrücken,wenn er von seinen Anfängen im Rathaus berichtet. Immerhin forderten die Einwohner Einkaufsmöglichkeiten, also musste möglichst schnell gebaut werden.

Viele Projekte hat Hartmut Bein in den 26 Jahren und zwei Monaten, die er als Bauamtsleiter tätig war, auf den Weg gebracht. Besonders stolz ist er auf den Bau der Grundschule, den er in Zusammenarbeit mit dem Architektenbüro "Petzi und Thoß" vorbereitet hat. Zum einen, weil es dringend nötig war, für die Kinder neue Lernmöglichkeiten zu schaffen. Zum anderen, weil die Zusammenarbeit super war und alles gut geklappt hat. Aber da ist noch mehr, wie Bein erzählen kann: "Denn ich habe noch nie so geschwitzt, wie damals bei der Vergabe der Aufträge." Mehr als zwei Millionen DM habe der Bau gekostet, gefördert zu 50 Prozent. Was er allerdings damals nicht bedacht hatte, das war die Mehrwertsteuer. "Die hätte ich bei der Planung und Beantragung der Fördermittel mit einrechnen müssen, habe ich aber nicht getan. Also bekamen wir weniger Fördermittel als benötigt und mussten die Aufträge nach den Ausschreibungen vergeben. Ich habe die ganze Zeit gebangt, dass das Geld für den Bau nicht reicht. Doch der Bau steht, und das Geld dafür hat gereicht", sagt Bein und kann heute darüber lachen.

Wirklich in schlechter Erinnerung geblieben ist dem Fachmann dagegen der Bau der Landesstraße im Liebenwalder Stadtzentrum. "Wir haben den Bau für das Landesamt für Straßenwesen in Eberswalde übernommen, damit es vorangeht. Doch die Planungen waren mangelhaft und die Verkehrseinschränkungen immens. Auch ist der Bau teurer als erwartet geworden. "Da ist wirklich alles aus dem Ruder gelaufen. Sogar der Bundesrechnungshof hat sich eingeschaltet und geprüft, aber schließlich gab es an unserer Arbeit nichts auszusetzen", stellt er mit Freude klar.

In ebenso schlechter Erinnerung wird ihm auch die Räumung des Hundeshofes Voß bleiben. "Was sich da abgespielt hat, das kann sich wirklich niemand vorstellen", lässt er es damit jedoch bewenden.

Auf die Frage, ob er in den Jahren, die er in Liebenwalde als Bauamtsleiter tätig war, alles geschafft hat, was er sich vorgenommen hat, antwortet er salomonisch: "Das wird nirgends der Fall sein, aber ich bin zufrieden." So hätte er durchaus gern einen eigenen Bauhof in Liebenwalde geschaffen. Doch die politische Mehrheit dafür hat er nie gefunden. Worauf er allerdings hofft, dass ist die Freilegung des Brunnens, der bei den archäologischen Grabungen auf dem Gelände gegenüber der Herberge gefunden wurde. Der würde die Stadt nicht nur zusätzlich schmücken, sondern könnte für sie eine weitere touristische Attraktion sein, erklärt er. "Aber darum sollen sich andere kümmern."

Bein freut sich nun auf seinen Ruhestand, um an Haus und Garten als gelernter Mann vom Bau selbst Hand anlegen zu können. Wenn seine Frau Sabine ab Ende des Jahres ebenfalls zu Hause bleibt, dann werden sie sich auf gemeinsame Radtouren und Reisen konzentrieren - und nicht zu vergessen, sucht ja die Bernauer Ü-65-Basketballmannschaft noch Nachwuchs.