Mann überfällt Bäckerei mit Pistole

Angermünde (MOZ) Schock am Nachmittag: Auf eine Filiale der Angermünder Bäckerei Bartel ist am Dienstag ein Überfall verübt worden. Ein maskierter Mann stürmte in das Geschäft in der Berliner Straße und bedrohte die Verkäuferin mit einer Pistole. Er erbeutete 200 Euro und flüchtete zu Fuß über die belebte Einkaufsstraße davon. Der Vorfall dauerte nur wenige Sekunden. Die Polizei suchte erfolglos mit Spürhunden nach dem Täter. Die Angestellte war völlig schockiert.