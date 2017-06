Protestmarsch von türkischer Opposition gewinnt an Zulauf

artikel-ansicht/dg/0/

Istanbul (dpa) Der vor fast zwei Wochen von der türkischen Oppositionspartei CHP initiierte Protestmarsch von Ankara nach Istanbul erhält zunehmend Unterstützung. Täglich nehmen Tausende an der Aktion teil, wie ein Sprecher des Oppositionsführers Kemal Kilicdaroglu der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch sagte.

Der Vorsitzende der türkischen Oppositionspartei CHP, Kemal Kilicdaroglu, in Kavnasli gemeinsam mit Unterstützern seines Protestmarsches © dpa

Kilicdaroglu führt den "Gerechtigkeitsmarsch" von der Hauptstadt Ankara in die mehr als 400 Kilometer entfernte Metropole Istanbul seit 15. Juni an. Die Demonstranten sind zurzeit in der nordewesttürkichen Provinz Düzce und erreichen voraussichtlich Ende kommender Woche Istanbul.

Auslöser war die Verurteilung des CHP Abgeordneten Enis Berberoglu zu 25 Jahren Haft wegen Geheimnisverrats. Die Aktion richtet sich aber auch gegen die Politik der Regierung und gegen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, den Kilicdaroglu mehrmals als "Diktator" bezeichnet hat.