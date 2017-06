Thailand will 459 Meter hohen Aussichtsturm bauen

artikel-ansicht/dg/0/

Bangkok (dpa) Ein 459 Meter hoher Aussichtsturm in Bangkok soll das neuen Wahrzeichen Thailands werden. Der geplante Turm würde das größte Gebäude des Landes und das zweitgrößte in Asien werden, teilte Regierungssprecher Sansern Kaewkamnerd am Mittwoch mit. Den Bau des Aussichtsturms am Fluss Chao Phraya für umgerechnet 119 Millionen Euro habe das Kabinett am Dienstag beschlossen.