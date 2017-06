Testspiel: OHC-Handballer treten gegen OFC-Kicker an

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (sz) Für die Handballer des OranienburgerHC ist die Sommerpause beendet. 52 Tage nach dem Ende der Drittliga-Saison, die mit der Rekordausbeute von 41 Punkten auf dem vierten Platz abgeschlossen wurde, bat Trainer Christian Pahl am Dienstabend zum ersten Training in der fast neunwöchigen Vorbereitung. Während Hüsseyin Öksüz, Ioannis Frangis (Urlaub) und Eike Wertz (Arbeit) fehlten, waren die Neuzugänge Per-Oke Kohangel (Flensburg II), Yannick Schindel (Werder) und Nico Hecht (HC Neuruppin) sowie einige A-Jugendspieler dabei.

In den ersten Einheiten stehen Athletik und Kraft sowie Kleingruppentraining und individuelle Wurfübungen auf dem Programm. Den ersten öffentlichen Auftritt der Mannschaft wird es am Mittwoch, 5.Juli, geben. Im HBI-Sportforum an der André-Pican-Straße 42 zeigen die Handballer um 19 Uhr im Duell mit den Brandenburgliga-Fußballern des Oranienburger FC Eintracht ihr Können im Hallenfußball. In der Partie geben die Neuzugänge ihr Debüt und werden offiziell vorgestellt.

Höhepunkt der Vorbereitung wird der 1. Matthäi-Cup sein. Dieser löst den MBS-Cup ab und wird am 5./6. August in der heimischen MBS-Arena ausgetragen. Das erste Punktspiel bestreiten die Pahl-Schützlinge am 26. August. Gegner ist der VfL Potsdam.