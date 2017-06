Lkw fängt Feuer

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Am Mittwochvormittag fing ein Lkw auf der Altlandsberger Chaussee plötzlich an zu brennen. Der Fahrer konnte sich noch aus dem Fahrerhaus retten. Die Neuenhagener Feuerwehr, die von den Altlandbserger Kollegen unterstützt wurde, löschte das Fahrzeug in kurzer Zeit. Der 10-Tonner ist nicht mehr brauchbar. Während des Einsatzes wurde die Chaussee bis weit nach Mittag gesperrt.