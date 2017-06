Kartellamt: Entscheidung in Facebook-Verfahren noch 2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bonn (dpa) Das Bundeskartellamt will sein Verfahren gegen Facebook zügig abschließen. «Wir hoffen noch in diesem Jahr auf Ergebnisse», sagte Kartellamtschef Andreas Mundt. Die Behörde prüft seit Frühjahr 2016, ob Facebook seine marktbeherrschende Position missbraucht, um an Nutzerdaten zu kommen.