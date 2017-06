Oderstrand öffnet erst ab Ende Juli

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Freitag, dem 28. Juli 2017, wird der diesjährige Oderstrand auf der Oderpromenade eröffnet. Betrieben wird er in diesem Jahr von Osmany Ventura, Inhaber der „Havana-Bar“ an der Konzerthalle. Der Oderstrand wird bis Ende August, also nur einen Monat lang geöffnet sein. Im vergangenen Jahr war der Oderstrand bereits am 10. Juni eröffnet worden. In diesem Jahr hatte die Messe- und Veranstaltung GmbH ihn erst am 1. Juni ausgeschrieben.