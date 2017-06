Zwei Fahrradfahrer bei Unfällen schwer verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Erneut sind zwei Radfahrer bei Verkehrsunfällen in Berlin verletzt worden. Beide mussten zur Behandlung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am Dienstagnachmittag hatte eine 58-jährige Autofahrerin in Steglitz-Zehlendorf beim Abbiegen eine 20-jährige Radfahrerin übersehen. Die Frau, die auf der Berliner Straße unterwegs war, wurde durch den Zusammenprall mit dem Auto an Kopf und Rumpf schwer verletzt.