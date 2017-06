artikel-ansicht/dg/0/

Nennhausen (MOZ) In der Nacht zum Dienstag wurde in Nennhausen auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs ein Radlader gestohlen. Gemäß Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass das Fahrzeug auf einen Anhänger verladen und über den angrenzenden Waldweg in Richtung Damme abtransportiert wurde. Schaden: rund 10.000 Euro.