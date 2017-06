Vier Verletzte nach Küchenbrand

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nauen sind am Dienstagabend vier Menschen verletzt worden - ein dreijähriges und ein acht Monate altes Kind, die Mutter und ein Nachbar. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.