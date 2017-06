Mann nach Messerstecherei am Alexanderplatz festgenommen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach einem Streit mit drei Verletzten am Alexanderplatz ist ein 18-Jähriger festgenommen worden. Der Mann, den die Polizisten nach Ermittlungen in der Panoramastraße aufgriffen, soll nach derzeitigen Ermittlungen einen 21-Jährigen in der Nacht zum Dienstag mit einem Messer schwer verletzt haben. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.