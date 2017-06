Unwetter über Berlin und Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der Sommer macht für einige Tage Pause. Aktuell ziehe eine Unwetterfront vom Kreis Elbe-Elster und dem Fläming kommend über Berlin und Brandenburg hinweg, teilte der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Mittwoch mit. Neben Gewittern und örtlich kleinkörnigem Hagel, sei mit Starkregen und heftigen Sturmböen zu rechnen, warnte eine Meteorologin. Am Donnerstagnachmittag setze dann Dauerregen ein, der teilweise bis Sonntag anhalten könne. Dabei könnten stellenweise erhebliche Regenmengen niedergehen.