Berlin (dpa) In Berlin-Kreuzberg ist ein Mitglied der rechtsradikalen "Identitären Bewegung" geschlagen und mit Reizgas besprüht worden. Zwischen einem Fernsehteam und einem Imbiss in der Wrangelstraße, vor dem der 26-Jährige interviewt wurde, soll es am Dienstagabend zu einem Streit gekommen sein, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Hierbei mischten sich drei Unbekannte ein. Das Trio schlug den 26-Jährigen ins Gesicht und besprühte ihn mit Reizgas. Anschließend flüchteten die drei auf Fahrrädern. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 26-Jährigen vor Ort. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.