Vorerst geänderte Entscheidungspraxis zu Asylanträgen von Afghanen

Berlin (dpa) Bis zur Neubewertung der Sicherheitslage in Afghanistan entscheidet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über Asylanträge von Afghanen vorerst nur in bestimmten Fällen. Ein Vertreter des Bundesinnenministeriums erklärte am Mittwoch nach Teilnehmerangaben im Innenausschuss des Bundestages, die Asylverfahren afghanischer Antragsteller würden weiter bearbeitet und es würden auch Anhörungen gemacht. Entscheidungen fielen vorerst aber nicht. Ausnahme seien Dublin-Fälle. Nach dem Dublin-Abkommen muss der Staat, in den ein Asylbewerber zuerst eingereist ist, das Asylverfahren durchführen.