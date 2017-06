Kranken Lebenspartner getötet - 71-Jähriger erhält Bewährungsstrafe

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 71-jähriger Rentner, der seinen schwer kranken Lebenspartner in einer Seniorenresidenz in Berlin-Wilmersdorf aus Verzweiflung umgebracht hat, ist zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht sprach den Angeklagten am Mittwoch des Totschlags schuldig. Er soll zudem 2000 Euro an ein Kinderhospiz zahlen. Der Angeklagte sei nach längerer Pflege des 69 Jahre alten Partners überfordert gewesen und habe keinen Ausweg gesehen, hieß es im Urteil. Der 71-Jährige hatte das Opfer nach 50 gemeinsamen Jahren im November 2016 mit einem Messer attackiert und ihm zudem eine Plastiktüte über den Kopf gezogen. Juristisch sei wegen der Umstände der Tat von einem minderschweren Fall auszugehen, so das Gericht.