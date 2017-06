Straßenbauarbeiten im Stadtzentrum dauern länger

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Rosa-Luxemburg-Straße/Franz-Mehring-Straße werden voraussichtlich eine Woche länger dauern als geplant. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen am Mittwoch mitteilte, muss der Bereich noch bis zum 7. Juli gesperrt bleiben. „Grund für die Bauzeitverlängerung sind erhebliche Schäden an den vorhandenen Entwässerungsanlagen sowie mehrere Wasserrohrbrüche im Baufeld der Franz-Mehring-Straße“, heißt es in der Mitteilung der Behörde. „Zudem müssen zusätzliche Borde, Teilflächen der Gehwege und Asphalttragschichten erneuert werden.“ Wegen dieser „teils erheblichen Mehrleistungen“ sei eine Bauzeitverlängerung unvermeidbar.Ursprünglich hätten der Kreuzungsbereich und die gesamte Rosa-Luxemburg-Straße spätestens ab Freitag dieser Woche wieder frei befahrbar sein sollen.